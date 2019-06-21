Выступавший в минувшем сезоне за «Авангард» Максим Тальбо завершил карьеру

Канадский нападающий Максим Тальбо принял решение завершить карьеру, заявил известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

В минувшем сезоне 35-летний хоккеист выступал за «Авангард». Он провёл 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». На счету канадского хоккеиста 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина. До перехода в стан «ястребов» Тальбо на протяжении двух лет защищал цвета «Локомотива».

Максим является обладателем Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбург Пингвинз». В решающем матче финала с «Детройт Ред Уингз» (2:1, 4-3) Максим забросил обе шайбы команды. Всего в регулярных сезонах НХЛ провёл 704 матча и набрал 204 (91+113) балла. В плей-офф НХЛ сыграл 84 матча и набрал 39 (18+21) очков.