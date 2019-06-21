Шеро: Холлу предстоит принять серьёзное решение. Он задаёт вопросы

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал ход переговоров по новому контракту с лидером команды Тейлором Холлом.
«Тейлор хочет посмотреть, что произойдёт на драфте и рынке. Тогда у нас всех будет больше информации. 1 июля этого года он не станет свободным агентом. Но ему предстоит принять серьёзное решение. Он замечательно играл в нашей команде. Мы хотели бы подписать с ним долгосрочный контракт. За прошедшие три года между нами сложились замечательные отношения. Он вдумчивый человек, задаёт вопросы. И я интересуюсь его мыслями и самочувствием. Это важно.
Ему предстоит принять решение, которое имеет большое значение для любого молодого человека. Он должен решить, где жить и работать, и я хочу, чтобы у него была полная картина происходящего. На таком подходе строятся наши отношения. Я объясняю ему, что делаем мы и почему. В свою очередь мы хотим знать, что он думает по этому поводу. Это нормальный подход к таким вещам», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.
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