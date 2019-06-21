Барков — о «Флориде»: нельзя постоянно говорить, что есть следующий год

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал завоевание «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается хоккеисту, в течение сезона демонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.

«Если тебя номинировали на какой-либо трофей, значит ты сделал свою работу. Этот приз — «Леди Бинг» — значит для меня многое. Но хочется выиграть и большой приз, который в этом году достался «Сент-Луису». Мне хочется завоевать его, а не только личные призы.

На мой взгляд, у нас правда хорошая команда, и нам просто надо сделать следующий шаг вперёд, которого не удалось сделать в этом году. Конечно, нельзя постоянно говорить, что есть следующий год. В какой-то момент надо начать делать что-то реальное. Надеюсь, это произойдёт в октябре. Все игроки должны сделать шаг вперёд. Мы хотели сделать его в прошлом году, но не смогли. В этом году надо это исправить и сделать это командой. Ждать больше нельзя. Просто надо это сделать.

Мне бы очень хотелось дождаться момента и когда-нибудь поднять над головой Кубок Стэнли в свитере «Пантерз». И я готов приложить к этому все усилия», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.