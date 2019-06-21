Барбашёв — о новом контракте: не знаю, что будет дальше. Пока разговоров не было

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал решение клуба сделать ему квалификационное предложение.

«Пока никаких разговоров не было, всё на уровне обсуждения с агентом. «Сент-Луис» захотел сохранить права на меня, поэтому сделал квалификацию. Не знаю, что будет дальше. Сейчас у нашего генерального менеджера Дага Армстронга несколько тяжёлых недель. Прошла церемония вручения наград в Лас-Вегасе, впереди – драфт НХЛ.

На данный момент меня всё устраивает. Я играю с Оскаром Сундквистом и Алексом Стином. У нас молодая команда, у всех есть определённое мастерство. Когда играешь в полуфинале и финале по 15 минут и больше, то нет смысла предъявлять какие-то претензии», — сказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Сент-Луис» сделал Ивану Барбашёву квалификационное предложение