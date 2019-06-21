Барбашёв — о новом контракте: не знаю, что будет дальше. Пока разговоров не было

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал решение клуба сделать ему квалификационное предложение.
«Пока никаких разговоров не было, всё на уровне обсуждения с агентом. «Сент-Луис» захотел сохранить права на меня, поэтому сделал квалификацию. Не знаю, что будет дальше. Сейчас у нашего генерального менеджера Дага Армстронга несколько тяжёлых недель. Прошла церемония вручения наград в Лас-Вегасе, впереди – драфт НХЛ.
На данный момент меня всё устраивает. Я играю с Оскаром Сундквистом и Алексом Стином. У нас молодая команда, у всех есть определённое мастерство. Когда играешь в полуфинале и финале по 15 минут и больше, то нет смысла предъявлять какие-то претензии», — сказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 21 июня 2019
-
17:05
-
16:45
-
16:14
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:11
-
11:53
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:19
-
10:10
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
08:21
-
08:15
-
07:59
-
03:55
-
01:59
-
01:04
-
00:28
-
00:06