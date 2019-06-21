Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву.
«Я привезу его в Москву в середине августа, точную дату пока назвать не могу. В ближайших планах – отдохнуть с женой в Майами шесть дней, после чего нужно заниматься визами. Продлевать американскую и канадскую.
Чьим воспитанником себя ощущаю? Я думаю, что «Динамо». В ЦСКА я провёл не так много времени. В «Динамо» я раскрылся, школа именно этой команды стала для меня родной.
Слежу ли за матчами КХЛ? Не получается смотреть трансляции из США. Пишут, что в моём регионе просмотр данного видео недоступен. Очень странно и обидно, надо что-то с этим делать», — сказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
«Кубок Стэнли — его награда!» — московское «Динамо» о победе Барбашёва
«Уехать в Канаду – правильное решение». Барбашёв – о мечте и Кубке Стэнли
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв дал большое интервью «Чемпионату», рассказав о победе, к которой он шёл с самого детства.
- 21 июня 2019
-
18:36
-
18:14
-
18:00
-
17:31
-
17:30
-
17:13
-
17:05
-
16:45
-
16:14
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:11
-
11:53
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:19
-
10:10
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:34
-
08:21
-
08:15
Партнерский контент