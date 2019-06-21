Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал, когда привезёт Кубок Стэнли в Москву.

«Я привезу его в Москву в середине августа, точную дату пока назвать не могу. В ближайших планах – отдохнуть с женой в Майами шесть дней, после чего нужно заниматься визами. Продлевать американскую и канадскую.

Чьим воспитанником себя ощущаю? Я думаю, что «Динамо». В ЦСКА я провёл не так много времени. В «Динамо» я раскрылся, школа именно этой команды стала для меня родной.

Слежу ли за матчами КХЛ? Не получается смотреть трансляции из США. Пишут, что в моём регионе просмотр данного видео недоступен. Очень странно и обидно, надо что-то с этим делать», — сказал Барбашёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Кубок Стэнли — его награда!» — московское «Динамо» о победе Барбашёва