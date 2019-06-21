Евгений Ковыршин остался в минском «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин заключил новый однолетний контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «зубров».

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний форвард забросил шесть шайб и сделал 12 результативных передач в 56 матчах, заработав показатель полезности "-14" и набрав 18 штрафных минут. Следующий сезон станет для Евгений четвёртым подряд в форме «зубров». В трёх предыдущих он был одним из самых полезных белорусских игроков — провёл 153 матча и набрал 50 (22+28) очков.

За карьеру в КХЛ Ковыршин также выступал за «Северсталь». В общей сложности хоккеист сыграл 378 матчей, в которых забросил 43 шайбы и сделал 56 голевых передач при полезности "-27" и 133 минутах штрафа.