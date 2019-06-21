Кинэн: тренер и менеджмент «Тампы» позволили Кучерову раскрыться в полной мере

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился мнением о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.



«Никита всегда был талантливым игроком, в совокупности с трудолюбием это позволило ему стать тем хоккеистом, которого мы видим сейчас. А работа тренера Джона Купера и менеджмента «Тампы» позволила ему раскрыться в полной мере. Хочется пожелать ему суметь добиться главного титула — Кубка Стэнли. Думаю, у него и его команды всё для этого есть», — цитируют Кинэна «Известия».



По итогам минувшего сезона Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, попутно установив рекорд для российских хоккеистов. Помимо этого, Никита получил «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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