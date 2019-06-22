Отец Подколзина: если бы не контракт со СКА, Василия могли выбрать выше

Александр Подколзин, отец нападающего Василия Подколзина, прокомментировал тот факт, что 17-летний российский хоккеист был выбран «Ванкувер Кэнакс» под 10-м номером на драфте НХЛ.
«Я доволен итогами драфта, при действующем контракте попасть в десятку — очень хорошо. По поводу команды было не особо принципиально, сын вообще не придавал значения этому, никаких пожеланий не было. Ванкувер — большой город, красивый, все необходимое есть, большие хоккейные традиции.
Немногие согласятся на выбор игрока под таким ранним драфт-пиком, когда известно, что он приедет минимум через два сезона. Я не знаю, что в голове у клубов, по каким критериям они выбирают, под шестым номером взяли немца Морица Зайдера, который вообще не был среди фаворитов. Думаю, Василия могли повыше выбрать, если бы он не имел контракта со СКА.
В СКА очень хорошие условия, у него есть контракт, считаю, что будет всё нормально. Пока сложно оценить шансы на попадание в основной состав клуба, посмотрим на предсезонку, в команде большая ротация. Мне не кажется, что он перерос уровень МХЛ и ВХЛ, мало поиграл за молодёжную команду и в ВХЛ. В этом году всё складывалось хорошо, поступательно, не думаю, что ему необходимо выступать в КХЛ именно сейчас, но это решать тренерам», — приводит слова отца хоккеиста ТАСС.
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