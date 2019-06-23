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Скопинцев — о «Динамо»: рад вернуться в великий клуб, в штабе все мои друзья

Скопинцев — о «Динамо»: рад вернуться в великий клуб, в штабе все мои друзья
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев прокомментировал возвращение в тренерский штаб бело-голубых после года работы в «Крыльях Советов». 47-летний Скопинцев уже работал тренером по защитникам в «Динамо» с декабря 2015 по апрель 2018 года.

«Подписал контракт на год. Тому, что выпал шанс вернуться в великий клуб, за который болел с детства, с которым стал чемпионом, очень рад. Тем более что в штабе снова будут все мои друзья — Юрий Бабенко, Владимир Воробьёв, Виталий Еремеев.

В прошедшем сезоне, работая в «Крыльях Советов», я следил и за КХЛ в целом, и за динамовцами в частности. Честно говоря, предполагал, что команда пройдёт в плей-офф дальше. В следующем сезоне постараемся выступить лучше», — цитирует Скопинцева официальный сайт КХЛ.

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