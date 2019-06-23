Буре: хочу поздравить Подколзина. Он попал в очень хорошую команду

Легендарный в прошлом нападающий Павел Буре поделился мнением о форварде Василии Подколзине. «Ванкувер Кэнакс» выбрал молодого россиянина на драфте юниоров НХЛ под 10-м номером.



«Что самое сложное при адаптации в Ванкувере для русского парня? За эти два года, что есть в КХЛ, нужно получить опыт игры среди взрослых. Всё-таки Подколзин — ещё юниор, ему только предстоит сделать шаг вперёд, в большой хоккей. Ну и для жизни было бы неплохо знать английский язык.



Вообще, «Ванкувер» в моём сердце занимает особое место. Не только потому что в клубе под своды дворца подняли мой свитер. Это моя первая команда в НХЛ, я там провёл достаточно много времени, у меня очень хорошие воспоминания о ребятах, городе, болельщиках. Я до сих пор общаюсь с бывшими партнёрами по «Кэнакс». У меня прекрасные отношения с хозяином клуба Франческо Аквилини, мы часто встречаемся, что-то обсуждаем. Иногда он приезжает ко мне в Москву. Там замечательная организация, и я хочу поздравить Василия Подколзина ещё и с этим. Он попал в очень хорошую команду», — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.