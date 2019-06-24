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После подписания контракта с Карлссоном «Сан-Хосе» хочет обменять Диллона

После подписания контракта с Карлссоном «Сан-Хосе» хочет обменять Диллона
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» рассматривает варианты обмена защитника Брэндена Диллона, информирует Ottawa Sun.

Сообщается, что в услугах 28-летнего хоккеиста заинтересованы сразу несколько клубов НХЛ. В прошедшем сезоне защитник отыграл 82 матча в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один результативные бросок и 22 голевые передачи при показателе полезности «+19» и 61 минуте штрафного времени. В плей-офф канадец отметился двумя результативными передачами в 20 матчах.

Ранее «Шаркс» заключили восьмилетний контракт со шведом Эриком Карлссоном, сделав его самым высокооплачиваемым защитником лиги (среднегодовая зарплата — $ 11,5 млн).

В прошедшем сезоне «акулы» дошли до финала Западной конференции, где проиграли в шести матчах «Сент-Луис Блюз».

«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал?
«Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.
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