«Аризона» встретится с агентом Павелски
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски в текущее трансферное окно может стать игроком «Аризоны Койотс». Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, клуб запланировал встречу с агентом 34-летнего капитана «Сан-Хосе» на ближайшее время.
В минувшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф Национальной хоккейной лиги американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Ранее сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны «Миннесоты Уайлд». Сам Джо заявил об уверенности, что что продолжит карьеру в «Сан-Хосе». За калифорнийский клуб Павелски выступает с 2006 года.
Тренер «Сан-Хосе» считает, что Торнтон и Павелски продлят контракты
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