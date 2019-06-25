Дубас: потолок зарплат не позволит «Торонто» играть по-крупному

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что не сможет принять участие в гонке за звёздными игроками, которые 1 июля выйдут на рынок свободных агентов.

«Потолок зарплат не позволит нам играть по-крупному в этот день. Возможно, мы будем искать хоккеистов, которым можем дать шанс. Таких, как Тайлер Эннис. Он пришел в нашу команду в прошлом году и провел великолепный сезон.

Но мы не планируем заключать громкие контракты на стороне, мы будем договариваться с нашими ребятами. Я говорю о Митчелле Марнере и других игроках. Мы продолжаем работу с ним, потому что прекрасно понимаем, насколько он важен для нас и города», — цитирует Дубаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.