Плющев: за каждым Гальярди стоит слабый менеджер, пригласивший такой балласт

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал скандальное заявление Ти Джея Гальярди о Нижнекамске, а также вспомнил о критике закона об Интернете со стороны российских игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова.
«Самое показательное то, что Гальярди — неудачник и свои неудачи, как это и принято у слабаков, списал на всех, кроме себя. В принципе те же байки мы слышали от других хоккеистов из Северной Америки, которым здесь не удалось себя реализовать. Нужно относится к ним с юмором — и не замечать.
Но главное, на мой взгляд, то, что за каждым вот таким Гальярди стоит слабый менеджер. Который на уровне своего клуба принял не правильное решение и пригласил вот такой балласт. И если в очередном подобном интервью «правдоруба» мы сразу же будем приводить фамилию его менеджера или агента, то постепенно с ситуацией справимся. Потому что никто не захочет позориться и привозить в страну этот рисковый товар — легионеров второго сорта.
Заявление Задорова и Панарина? Здесь история немного другая. Молодые российские ребята хотят показать, что им интересны те проблемы, которыми живёт Россия. Но поскольку находятся за тысячи километров от родины, в совсем другом информационном поле, то просто поддаются на провокации. Думаю, здесь дело легко поправимое. Один-два совета от опытных людей — и Задоров и Ко перестанут поддаваться влиянию пропаганды», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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