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Билялетдинов: о работе даже не думаю, но за судьбой «Ак Барса» буду следить

Билялетдинов: о работе даже не думаю, но за судьбой «Ак Барса» буду следить
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что пока не собирается возвращаться к тренерской работе. Специалист покинул казанский клуб в апреле нынешнего года. В минувшем сезоне под его руководством «Ак Барс» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Авангарду» со счётом 0-4.

«Да ничем я пока не собираюсь заниматься. О работе даже не думаю. Только отдыхать, благо поработал немало. За судьбой «Ак Барса» я буду следить постоянно, можете в этом не сомневаться, что бы мне ни предлагали», — приводит слова специалиста «Татар-информ».

После ухода Билялетдинова, трижды приводившего «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина, пост главного тренера казанского клуба занял Дмитрий Квартальнов, который в прошедшем сезоне тренировал «Локомотив».

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