Билялетдинов ушёл из «Ак Барса». В это сложно поверить

«Ак Барс» уже много лет неразрывно связан с Зинэтулой Билялетдиновым. Опытный тренер провёл в казанской команде 12 сезонов, с перерывом на работу в сборной России. Он выиграл для Казани три Кубка Гагарина, а сегодня огорошил новостью об уходе.

«Ак Барс» подтвердил отставку Зинэтулы Билялетдинова

«Пришло время что-то изменить, я ухожу с поста тренера «Ак Барса»

«Ак Барс» в этом плей-офф выступил неудачно, всухую проиграв «Авангарду» в первом раунде. Зинэтула Хайдярович после окончания сезона говорил, что полон сил.

— Чувствуете в себе силы продолжать работу в «Ак Барсе»? Сколько нужно времени, чтобы перестроить команду и добиться такого же результат, как год назад?

– Сейчас смысла нет говорить об этом, тем более, что контракты до конца апреля. Мы продолжаем свою работу.

– Вы чувствуете в себе силы?

– Сил достаточно.

Не прошло и месяца, как Билялетдинов поменял решение. Официально стороны просто не стали продлевать контракт (последнее соглашение тренер подписал в 2017 году на два сезона, хотя тогда тоже ходили слухи о возможной отставке).

«Пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года – на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьёй, важными в моей жизни людьми и клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера «Ак Барса», — сказал Билялетдинов в официальном обращении.

Билялетдинов: «Ак Барс» — моя команда, но пришло время что-то изменить

Если это действительно его решение, то мудрый тренер поступил правильно. В отношениях любого тренера с любой командой когда-то наступает момент, когда нужно расстаться, и далеко не всегда это означает, что тренер плохой. Билялетдинов уже давно всем всё доказал (третий Кубок Гагарина в прошлом году – очередное подтверждение), но упёрся в потолок и перестал развиваться. После 22 лет напряжённой работы без перерыва, на результат, любому человеку надо отдохнуть, посмотреть на свою профессию со стороны, зарядиться новой мотивацией.

«Ак Барсу» тоже нужен глоток свежего воздуха – новый тренер принесёт новые идеи, вдохнёт новую энергию в команду, которая этот сезон провела ни шатко ни валко. «Чемпионату» уже стали известны главные кандидатуры на этот пост.

Быков и Квартальнов — главные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»

Квартальнов и Быков – главные кандидаты на должность

Имя Дмитрия Квартальнова фигурировало в слухах относительно «Ак Барса» ещё два года назад, когда казанцы в пух и прах проиграли в финале Востока «Магнитке» со счётом 0-4. Но тогда этот слух не подтвердился, а Билялетдинов продлил контракт на два года.

Нынче Квартальнов вновь свободен, «Локомотив» уже подыскивает нового тренера. Дмитрию Вячеславовичу часто пеняют, что его команды играют в агрессивный, но слишком прямолинейный хоккей, но у него есть и сильные стороны. Квартальнов зарекомендовал себя как тренер, который умеет и любит работать с молодёжью, а также способен давать результат не только со звёздным составом игроков.

С приходом Квартальнова в ЦСКА «армейцы» начали стремительный взлёт, трижды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ и один раз дошли до финала Кубка Гагарина. «Локомотив» Квартальнова не испытывал проблем с сильнейшей командой Запада ЦСКА. В «Северстали» и «Сибири» он тоже давал результат.

«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал После такого провала в плей-офф «Ак Барсу» необходима серьёзная встряска.

Другая кандидатура тоже постоянно всплывает в различных слухах – Вячеслав Быков, который не работает в лиге с лета 2015 года, когда триумфально привёл СКА к первому Кубку Гагарина. Быкова в КХЛ любят, помнят и ждут, и спрашивают по тысяче раз в год, когда он вернётся. Он уходил из КХЛ, чтобы больше времени проводить с семьёй и до сей поры не заявлял, что хотел бы возобновить работу.

Быков – это не только первый Кубок Гагарина для СКА. В 2011-м он сделал чемпионом «Салават Юлаев». Быкова уважают все игроки, он умеет найти подход к каждому, и к простым трудягам-бегункам, и к звёздам с непростым характером. Он проповедует всеми любимый комбинационный стиль, и в то же время умеет в нужный момент проявить гибкость и перестроить тактику, если это нужно для достижения результата.

Осенью Быков стал консультантом академии «Ак Барса», где к тому времени уже плодотворно трудился его привычный напарник по тренерской работе Игорь Захаркин. Сейчас Вячеслав Аркадьевич уже не работает в академии и сообщил «Чемпионату», что контактов с «Ак Барсом» у него не было.

«Очень сожалению, что такой сильный, легендарный и уважаемый человек, Зинэтула Хайдярович уходит из «Ак Барса». Если по собственному желанию, это одно, а когда увольняют, то всегда больно за своих коллег. Надеюсь, он в каком-то из клубов КХЛ или другом клубе сможет ещё нас радовать своими результатами.

Что касается моей персоны, то никаких контактов не было. Я был консультантом при академии «Ак Барса», сейчас наш проект закончен. Готов ли рассмотреть предложение, если оно поступит? Я не сторонник что-то предугадывать. Обычно, когда есть предложение, тогда и думаешь, а заранее что-то думать неправильно», — сказал Быков.

В ближайшее время должны появиться новые новости, в том числе официальные. Мешкать «Ак Барсу» нельзя, уже 30 апреля можно начинать трансферный процесс, а селекцию лучше проводить, зная требования нового тренера.

В «Ак Барсе» начинается новая эпоха, новая жизнь. Да, будет странно не видеть на тренерском мостике казанцев Зинэтулу Хайдяровича, но в конечном счёте всё к лучшему.