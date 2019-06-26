Сакик: обмен Сёдерберга предоставит шанс молодым форвардам «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен нападающего Карла Сёдерберга в «Аризону Койотс». В обратном направлении проследовал защитник Кевин Коннотон и право выбора в третьем раунде драфта-2020.
«Я хотел бы поблагодарить Карла за всё, что он сделал для нашей команды на льду и вне площадки. Благодаря этому обмену у некоторых наших молодых центрфорвардов появится шанс заявить о себе. Помимо этого, мы получили опытного защитника», — цитирует Сакика официальный сайт лиги.
В прошлом сезоне 33-летний шведский форвард набрал 48 (24+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и заработал 26 штрафных минут. В 12 играх плей-офф он отметился двумя голевыми передачами и получил 8 минут штрафа.
Коннотон в составе «Аризоны» в регулярке-2018/19 провёл 50 матчей, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач. При этом защитник набрал 22 минуты штрафа.
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