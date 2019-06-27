На арене «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в шуточной форме поприветствовал россиянина Артемия Панарина. Нападающий вчера посетил Нью-Йорк, а на куб арены «Рейнджерс» выдали изображение хоккеиста с надписью «Добро пожаловать, Артемий».
Фото доступно в «твиттере» JOEY EYEZ.
Напомним, 1 июля Панарин выйдет на рынок свободных агентов НХЛ. В услугах российского форварда заинтересованы «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». С делегациями этих клубов Артемий встретится в течение этой недели.
В сезоне-2018/19 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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