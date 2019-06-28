Артемий Панарин встретился с представителями «Флориды» и «Рейнджерс»
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин встретился с представителями «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
1 июля Панарин выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги. В услугах российского форварда также заинтересованы «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Ожидается, что с делегациями этих клубов Артемий встретится в течение этой недели.
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
Роузен — о будущем Панарина: у «Флориды» очень много козырей
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