Пашнин: в «Салавате» царит позитивная атмосфера. Будем бороться за кубок

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал переход в уфимский клуб.
«Расстались с ЦСКА полюбовно, я не переживал, всё нормально. Только переезжать из Москвы особо не хотелось, а так вообще никаких проблем. «Салават Юлаев» играл в полуфинале Кубка Гагарина, задачи команда перед собой ставит самые высокие. Благодарен руководству юлаевцев, что пригласили меня. Будем бороться за кубок. Надеюсь, что и моё игровое время увеличится по сравнению с тем, что было в ЦСКА.
В «Салавате» есть Панин, похожий на меня по стилю игры? Согласен с вами. Да, мы с Гришей знакомы, он меня сразу поприветствовал. Приятно, когда ребята из команды пишут и желают удачи. Дима Кугрышев тоже написал, Саня Кадейкин, Пашка Коледов. В следующем сезоне всё будет здорово. Я уже чувствую, что в «Салавате» царит позитивная атмосфера», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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