«Эдмонтон» проявляет интерес к 37-летнему голкиперу Майку Смиту

«Эдмонтон Ойлерз» интересуется 37-летним голкипером «Калгари Флэймз» Майком Смитом, информирует в своём «твиттере» журналист TSN Франк Серавалли.
Согласно его данным, представители «нефтяников» уже провели переговоры с ветераном. Ранее сообщалось, что в услугах опытного хоккеиста заинтересована «Каролина Харрикейнз», при этом не исключён вариант, при котором Смит останется в «Калгари». 1 июля он станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне 37-летний голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,73 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф Смит сыграл пять матчей, пропуская в среднем за игру 3,2 шайбы и отражая 91,7% бросков. «Калгари» проиграл в первом раунде Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» (1-4).
- 28 июня 2019
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