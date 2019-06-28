«Эдмонтон» проявляет интерес к 37-летнему голкиперу Майку Смиту

«Эдмонтон Ойлерз» интересуется 37-летним голкипером «Калгари Флэймз» Майком Смитом, информирует в своём «твиттере» журналист TSN Франк Серавалли.



Согласно его данным, представители «нефтяников» уже провели переговоры с ветераном. Ранее сообщалось, что в услугах опытного хоккеиста заинтересована «Каролина Харрикейнз», при этом не исключён вариант, при котором Смит останется в «Калгари». 1 июля он станет неограниченно свободным агентом.



В минувшем сезоне 37-летний голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,73 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф Смит сыграл пять матчей, пропуская в среднем за игру 3,2 шайбы и отражая 91,7% бросков. «Калгари» проиграл в первом раунде Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» (1-4).

37-летний Майк Смит хочет продолжить карьеру. «Каролина» — в числе претендентов