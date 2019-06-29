«Вегас» обменял Колина Миллера в «Баффало»
«Баффало Сэйбрз» выменял защитника «Вегас Голден Найтс» Колина Миллера, сообщает официальный сайт НХЛ. В обратном направлении проследуют выбор во втором раунде драфта-2021 и выбор в пятом раунде драфта-2022.
В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 3 заброшенные шайбы и 26 результативных передач при показателе полезности «0» и 44 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока один гол и две голевые передачи в шести играх при показателе полезности "+1" и 6 минутах штрафа.
Колин Миллер был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2012 под общим 151-м номером. За четыре сезона в НХЛ он провёл 250 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и отдал 77 результативных передач.
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