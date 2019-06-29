«Магнитка» расторгла контракт с Нечистовским. «Адмирал» — с Яковлевым

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о некоторых изменениях в составах команд.

По инициативе «Адмирала» был расторгнут контракт с форвардом Егором Яковлевым.

В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в 27 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5» и 12 штрафных минутах. За матч нападающий проводил на льду 11 минут 28 секунд.

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт по соглашению сторон с вратарём Павлом Нечистовским.

22-летний голкипер весь сезон-2018/19 провёл в ВХЛ в составе «Зауралья». Павел одержал две победы в девяти матчах регулярки, в среднем за игру пропуская 2,99 шайбы и отражая 88,8% бросков.

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