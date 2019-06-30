Малкин — Кесселу: буду скучать по тебе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что будет скучать по форварду Филу Кесселу, который был обменян в «Аризону Койотс».

«Фил, буду скучать по тебе», — написал Малкин на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к посту видеоклип с Кесселом.

В результате обмена состав «Питтсбурга» пополнят нападающий Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф. Клуб из Аризоны получит права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвёртом раунде драфта 2021 года.

Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне 2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.