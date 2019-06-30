Бабаев: следующий сезон Тренин проведёт в системе «Нэшвилла»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интерес форварда системы «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, заявил, что его клиент не вернётся в Россию в это межсезонье.

«Следующий сезон Тренин проведёт в системе „Нэшвилла“. Мы не ведём переговоров с российским клубами», — написал Бабаев в «Твиттере».

Воспитанник челябинского «Трактора» был выбран «Нэшвиллом» под 55-м номером на драфте-2015. В сезоне-2017/18 провёл 44 матча в составе «Милуоки», забросил 5 шайб и отдал 11 результативных передач. Помимо этого, заработал 16 штрафных минут и показатель полезности «+3». В минувшем чемпионате Яков набрал 33 (14+19) очка в 74 матчах регулярки. В плей-офф сыграл пять матчей и сделал три результативные передачи.