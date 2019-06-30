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Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА

Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба в «Твиттере».

В лагере развития СКА примут участие шесть голкиперов системы клуба: Пётр Кочетков, Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев и Евгений Хвостов.

Хабибулин провёл в Национальной хоккейной лиге 799 матчей. Он выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне-2013/14, который оказался для Николая последним в лиге, он провёл четыре игры в составе «Чикаго».

В минувшем сезоне питерские «армейцы» добрались до финала Западной конференции КХЛ, где проиграли в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА.

СКА в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке
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