Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА
Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба в «Твиттере».
В лагере развития СКА примут участие шесть голкиперов системы клуба: Пётр Кочетков, Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев и Евгений Хвостов.
Хабибулин провёл в Национальной хоккейной лиге 799 матчей. Он выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». В сезоне-2013/14, который оказался для Николая последним в лиге, он провёл четыре игры в составе «Чикаго».
В минувшем сезоне питерские «армейцы» добрались до финала Западной конференции КХЛ, где проиграли в семи матчах будущему чемпиону — ЦСКА.
СКА в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке
- 30 июня 2019
-
15:06
-
14:50
-
14:17
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:06
-
21:00
-
20:36
-
20:10
-
19:45
Партнерский контент