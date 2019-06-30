«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»

«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов». В обратном направлении проследовали вратарь Скотт Дарлинг и выбор в шестом раунде драфта-2020.

В минувшем сезоне 31-летний Раймер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 13 побед. Он отражал 90% бросков и пропускал 3,09 шайбы в среднем за игру. Джеймс выступает за «пантер» с сезона-2016/17, ранее он защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Дарлинг в минувшем сезоне одержал 15 побед, пропуская 3,20 шайбы за игру и отражая 88,7% бросков. 30-летний вратарь отправлен на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Ранее стало известно, что основной голкипер «пантер» в минувшем сезоне Роберто Луонго принял решение о завершении карьеры. «Флорида» является одним из фаворитов в борьбе за Сергея Бобровского.

Источник: Панарин склоняется к «Флориде», Бобровский разрывается