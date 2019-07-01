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Семён Варламов покидает «Колорадо», он провёл в клубе восемь лет

Семён Варламов покидает «Колорадо», он провёл в клубе восемь лет
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Семён Варламов покинет «Колорадо Эвеланш» после восьми лет, проведённых в клубе, сообщает в своём «твиттере» журналист Эдриан Дэйтер.

31-летний Варламов в минувшем сезоне выступал за «лавин» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9 % бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем, как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.

Ранее сообщалось, что в услугах российского вратаря заинтересован «Каролина Харрикейнз». Ещё одним претендентом на Варламова называют «Нью-Йорк Айлендерс».

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