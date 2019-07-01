«Авангард» объявил об уходе Анселя Галимова
Нападающий Ансель Галимов покидает «Авангард», информирует пресс-служба омского клуба в «Твиттере».
«Благодарим Анселя за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры! Спасибо за каждый матч в форме «Авангарда»!» — гласит заявление пресс-службы.
В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. В среднем за матч он проводил на льду чуть меньше 13 минут.
«Авангард» добрался до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА со счётом 0-4.
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