«Айлендерс» предложили Панарину 7-летний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год
Нападающий Артемий Панарин, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом, может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «осторовитяне» предложили россиянину семилетний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год. В услугах форварда также заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
Кожевников — о Панарине и Бобровском: жду, что они выберут не деньги, а трофеи
10 главных свободных агентов НХЛ. Чего ждать от открытия рынка?
«Флорида» точно подпишет одного из россиян.
- 1 июля 2019
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23
-
08:10
-
08:01
-
01:19
- 30 июня 2019
-
23:40
-
23:15
-
22:49
-
22:33
-
21:37
-
21:02
-
20:36
-
20:09
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:09
-
18:52
-
18:15
-
17:48
-
17:26
-
16:48
Партнерский контент