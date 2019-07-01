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«Айлендерс» предложили Панарину 7-летний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год

«Айлендерс» предложили Панарину 7-летний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Артемий Панарин, который в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом, может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс».

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, «осторовитяне» предложили россиянину семилетний контракт с зарплатой $ 11-12 млн в год. В услугах форварда также заинтересованы «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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