Нападающий Рихард Паник продолжит карьеру в «Вашингтоне»

Нападающий Рихард Паник подпишет контракт с «Вашингтон Кэпиталз» в статусе свободного агента. По информации Sportsnet, словацкий хоккеист подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой около $ 2,5 млн в год.
В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе «Аризоны Койотс». Он провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 14 шайб и отдав 19 результативных передач.
Паник выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде на драфте-2009. Всего в НХЛ провёл 410 матчей, забил 75 голов и набрал 159 очков. До «Аризоны» словак защищал цвета «Тампы», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее «Вашингтон» обменял в «Колорадо» нападающего Андре Бураковски. Кроме того ожидается, что в ближайшее время форвард Бретт Коннолли покинет «столичных» и подпишет контракт с «Флоридой Пантерз».
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