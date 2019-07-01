Андрей Секера перешёл в «Даллас»

Защитник Андрей Секера, чей контракт ранее был выкуплен «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Даллас Старз» на один год с зарплатой $ 1,5 млн, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Также игрок может получить $ 500 тыс. в качестве бонуса.



В минувшем сезоне 33-летний словак провёл 24 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени. В 2015 году Секера подписал с «нефтяниками» шестилетний контракт.



За карьеру в НХЛ словацкий хоккеист провёл 707 матчей. Он забросил 45 шайб и отдал 191 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 178 минутах штрафа. Ранее Секера защищал цвета «Баффало Сэйбрз», «Каролины Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз».

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