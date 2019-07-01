Андрей Секера перешёл в «Даллас»

Защитник Андрей Секера, чей контракт ранее был выкуплен «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Даллас Старз» на один год с зарплатой $ 1,5 млн, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Также игрок может получить $ 500 тыс. в качестве бонуса.
В минувшем сезоне 33-летний словак провёл 24 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени. В 2015 году Секера подписал с «нефтяниками» шестилетний контракт.
За карьеру в НХЛ словацкий хоккеист провёл 707 матчей. Он забросил 45 шайб и отдал 191 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 178 минутах штрафа. Ранее Секера защищал цвета «Баффало Сэйбрз», «Каролины Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз».
- 1 июля 2019
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:39
-
17:14
-
17:06
-
16:54
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:27
-
14:02
-
13:44
-
13:14
-
13:03
-
12:50
-
12:31
-
12:02
-
11:42
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
10:15
-
09:56
-
09:20
-
09:11
-
08:49
-
08:36
-
08:23