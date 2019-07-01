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«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Майером, «Коламбус» — с Мюрреем

«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Майером, «Коламбус» — с Мюрреем
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» заключил новый контракт с 22-летним нападающим Тимо Майером. Швейцарский форвард подписал контракт сроком на четыре года, зарплата за сезон составит около $ 6 млн.

Также стало известно, что «Коламбус» подписал новый контракт с 25-летним защитником Райаном Мюрреем, соглашение подписано сроком на два сезона.

Голкипер Кит Кинкейд перешёл в «Монреаль Канадиенс», заключив однолетний контракт на $ 1,75 млн. Джейсон Спецца пополнил состав «Торонто» с однолетним контрактом на $ 700 тыс.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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