«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Майером, «Коламбус» — с Мюрреем
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» заключил новый контракт с 22-летним нападающим Тимо Майером. Швейцарский форвард подписал контракт сроком на четыре года, зарплата за сезон составит около $ 6 млн.
Также стало известно, что «Коламбус» подписал новый контракт с 25-летним защитником Райаном Мюрреем, соглашение подписано сроком на два сезона.
Голкипер Кит Кинкейд перешёл в «Монреаль Канадиенс», заключив однолетний контракт на $ 1,75 млн. Джейсон Спецца пополнил состав «Торонто» с однолетним контрактом на $ 700 тыс.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE
Все главные сделки, обмены и слухи.
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