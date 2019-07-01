Панарин потерял почти $ 7 млн из-за перехода в «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн.



Как сообщает журналист Давид Паньотта, клуб «Нью-Йорк Айлендерс» предлагал Панарину контракт с годовой зарплатой в $ 12,5 млн. Решив перейти в «Рейнджерс», россиянин лишился почти $ 7 млн, которые мог получить за контракт с «островитянами».



В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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