Рихард Паник перешёл в «Вашингтон»

Нападающий Рихард Паник подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» в статусе свободного агента, информирует официальный сайт команды. Словацкий хоккеист подписал четырёхлетний контракт на $ 11 млн.



В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе «Аризоны Койотс». Он провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 14 шайб и отдав 19 результативных передач.



Паник выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде на драфте-2009. Всего в НХЛ провёл 410 матчей, забил 75 голов и набрал 159 очков. До «Аризоны» словак защищал цвета «Тампы», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс».



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Рынок агентов НХЛ. LIVE Все главные сделки, обмены и слухи.