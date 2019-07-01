Сакик: думали, что Панарин отлично подходит для «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, «Колорадо» участвовал в борьбе за Панарина, предлагая россиянину зарплату $ 12,5 млн в год.
«Мы думали, что Панарин отлично подходит для нашей организации. Мы работали до последнего», — приводит слова функционера журналист Адриан Дэйтер в своём «твиттере».
Средняя годовая зарплата Панарина в «Рейнджерс» составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты.
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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