Робин Ленер перешёл в «Чикаго» и получит $ 5 млн за сезон

Голкипер Робин Ленер перешёл в «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт команды. Вратарь подписал соглашение сроком на один сезон, сумма контракта составляет $ 5 млн.
Сезон-2018/19 Ленер провёл в «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее шведcкий вратарь уверял, что не собирается вести переговоры с командами.
По итогам минувшего сезона 27-летний Ленер стал финалистом на приз лучшему вратарю – «Везина Трофи». Зато Робин стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.
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