Варламов – о переходе в «Айлендерс»: было очень легко принять это решение

31-летний российский голкипер Семён Варламов, перешедший из «Колорадо Эвеланш» в «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал, как проходил процесс смены команды.
«У меня были разные варианты, но я хотел подписать контракт с «Айлендерс», поскольку считаю, что это подходящее место для меня и моей семьи. Думаю, здесь сильная организация с отличным тренерским штабом. Я захотел стать её частью.
Томас Грайсс давно выступает в лиге, он отличный голкипер. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Я уверен, у нас сложатся отличные отношения. У нас одинаковая цель – помочь команде выиграть однажды Кубок Стэнли. Когда мне нужно было принять решение, сделать это оказалось довольно нетрудно, потому что я хотел работать с ним. И когда возникла возможность подписать контракт, решение было лёгким», — приводит слова Варламова официальный сайт ХК «Нью-Йорк Айлендерс».
- 2 июля 2019
-
13:29
-
13:03
-
12:52
-
12:19
-
11:47
-
11:23
-
11:10
-
10:55
-
10:42
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:36
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:23
-
04:48
-
04:42
-
03:59
-
03:00
-
02:55
-
02:33
-
01:41
-
01:16
- 1 июля 2019
-
23:41
-
23:33
-
23:19
-
23:15
-
22:48
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
22:13
-
22:01