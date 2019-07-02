Варламов – о переходе в «Айлендерс»: было очень легко принять это решение

31-летний российский голкипер Семён Варламов, перешедший из «Колорадо Эвеланш» в «Нью-Йорк Айлендерс», рассказал, как проходил процесс смены команды.



«У меня были разные варианты, но я хотел подписать контракт с «Айлендерс», поскольку считаю, что это подходящее место для меня и моей семьи. Думаю, здесь сильная организация с отличным тренерским штабом. Я захотел стать её частью.



Томас Грайсс давно выступает в лиге, он отличный голкипер. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Я уверен, у нас сложатся отличные отношения. У нас одинаковая цель – помочь команде выиграть однажды Кубок Стэнли. Когда мне нужно было принять решение, сделать это оказалось довольно нетрудно, потому что я хотел работать с ним. И когда возникла возможность подписать контракт, решение было лёгким», — приводит слова Варламова официальный сайт ХК «Нью-Йорк Айлендерс».



Варламов подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс»