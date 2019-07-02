Каспарайтис: Бобровский может семь лет играть и спокойно готовиться к пенсии

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился впечатлениями от перехода голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз».
«Как мне сделка? Прекрасная! Я очень рад, что Бобровский переезжает во «Флориду». Этому клубу не хватало вратаря такого уровня. Я живу недалеко от арены «Пантерз», буду ходить на матчи и смотреть, как играет Сергей.
Это главный трансфер в карьере Бобровского? Да. Такие решения всегда даются непросто. Но, с другой стороны, это хорошо. Семь лет ты можешь играть и быть уверенным в своём будущем, спокойно готовясь к пенсии. Я думаю, что Бобровский в итоге заработает больше, чем Панарин. Бобровский будет платить где-то 35% от зарплаты, а Панарин, если будет жить в городе, будет платить 50%», — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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