Каспарайтис: Бобровский может семь лет играть и спокойно готовиться к пенсии

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился впечатлениями от перехода голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз».



«Как мне сделка? Прекрасная! Я очень рад, что Бобровский переезжает во «Флориду». Этому клубу не хватало вратаря такого уровня. Я живу недалеко от арены «Пантерз», буду ходить на матчи и смотреть, как играет Сергей.



Это главный трансфер в карьере Бобровского? Да. Такие решения всегда даются непросто. Но, с другой стороны, это хорошо. Семь лет ты можешь играть и быть уверенным в своём будущем, спокойно готовясь к пенсии. Я думаю, что Бобровский в итоге заработает больше, чем Панарин. Бобровский будет платить где-то 35% от зарплаты, а Панарин, если будет жить в городе, будет платить 50%», — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут» Бывший защитник «синерубашечников» Дарюс Каспарайтис – о суперконтрактах Панарина, Бобровского и обмене Зайцева.