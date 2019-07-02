Данис Зарипов принял участие в Bottle Cap Challenge, сбив крышку шайбой

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов принял участие в Bottle Cap Challenge, который приобретает всё большую популярность в интернете. Напомним, в челлендже необходимо пробить ногой таким образом, чтобы крышка аккуратно слетела с бутылки, которая остаётся в неподвижном состоянии. Зарипов решил повторить тот же трюк с броском шайбы, сумев аккуратно снять крышку с бутылку.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» казанского клуба.



Одним из главных хедлайнеров челленджа стал голливудский актёр Джейсон Стетхэм, легко сбивший крышку ногой. Ранее такой же трюк выполнил американский боец UFC Макс Холлоуэй. Уроженец Гонолулу (Гавайи) передал эстафету Джону Майеру, который, справившись с бутылкой, отправил аналогичный вызов 51-летнему Джейсону Стетхэму.

