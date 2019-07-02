Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс» с помощью забавной церемонии

Нападающий Артемий Панарин определился со своим игровым номером в «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин выбрал игровой номер с помощью церемонии, когда в раздевалке для него повесили именные свитеры с номерами «27» и «10». Панарин выбрал 10-й номер.
Посмотреть видео можно в «твиттере» команды из Нью-Йорка.
Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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