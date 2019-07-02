«Его не удержать бесплатной водкой». Америка — о переходе Панарина в «Рейнджерс»

Подписание контракта Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс» стало главным событием первого дня открывшегося рынка свободных агентов в НХЛ и вызвало бурную реакцию в заокеанской прессе.



«Дорогой «Коламбус», хотел бы поблагодарить за тёплый приём и возможность быть частью семьи «Блю Джекетс». Я был очень счастлив, играя за «Коламбус». Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живём ведь только один раз», — с такими словами к болельщикам «синих мундиров» обратился сам Артемий в своём «инстаграме».

«Перестройка в «Рейнджерс» завершена — клуб подписал Артемия Панарина. 27-летний россиянин был самой крупной «рыбой» на рынке свободных агентов, и хотя у него были другие возможности, он заключил семилетнюю сделку на $ 81,5 млн и решил переехать в Нью-Йорк. После того как в начале прошлого сезона он отказался продлевать договор с «Коламбусом», стало ясно, что он покинет «Блю Джекетс», но это не отвлекло его от незабываемого для «мундиров» выступления. Панарин был лучшим в «Коламбусе», набрав 87 очков в регулярном чемпионате и прибавив к ним 11 очков в 10 матчах плей-офф.

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон знает, что Хенрику Лундквисту осталось играть по контракту два года. В свои 37 швед должен максимизировать свои усилия в «золотой» сезон. Приход Каапо Какко на драфте добавил команде молодости, образовалось целое молодёжное движение, куда помимо финна входят Лиас Андерссон, Адам Фокс, Виталий Кравцов и Филип Читил.

«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут» Бывший защитник «синерубашечников» Дарюс Каспарайтис – о суперконтрактах Панарина, Бобровского и обмене Зайцева.

Выбор Панарина сводился к к «рейнджерам» и «Айлендерс». «Коламбус» предлагал большие деньги, «Флорида» проявила большой интерес, но в Санрайз отправился только Бобровский. Теперь у Гортона осталось чуть больше $ 8 млн для того, чтобы принять решения по контрактам Джейкоба Трубы, Брендана Лемье, Павла Бучневича и Энтони Деанджело», — отмечает обозреватель NBC Sports Шон Лихи.

«Без сомнения, «Рейнджерс» стал одним из победителей первого «базарного» дня. «Синерубашечники» заплатили небольшую премию, чтобы пригласить к себе самого талантливого свободного агента, и у них были все основания сделать это. Джефф Гортон завершил летнюю гонку, заполучив в команду главного нападающего Панарина, лучшего защитника Трубу и новичка Каапо Какко. Возраст Панарина, которому в октябре исполнится 28 лет, может принести некоторые проблемы в будущем. Ему будет 33 года, когда контракт завершится, но сейчас «Рейнджерс» взяли себе премиальный актив. А «Айлендерс» явно остался в проигрыше: Ламорелло потерпел неудачу и с Панариным, и с Бобровским и был вынужден потратить большие деньги, чтобы сохранить капитана команды Андерса Ли», — считает обозреватель Yahoo Sрorts Джастин Катберт.



Журналисты ESPN Эмили Каплан и Грег Вышински в целом согласны с такой оценкой.



«Перестройка «Рейнджерс» прошла очень быстро. По сути, её и не было. Команда «приземлила» лучшего свободного агента Панарина и, что ещё важнее, похитила его у соперника-соседа по Нью-Йорку. Добавьте к этому Каапо Какко, Джейкоба Трубу и Люка Фокса — и увидите, что «рейнджеры» снова станут весёлой и интересной командой. А вот для «Коламбуса» день получился безобразным. Последняя попытка сохранить Панарина выглядела жалкой, но это был пиар-ход, показывавший, что клуб сделал всё возможное, чтобы сохранить его. Да, «мундиры» подписали Густава Нюквиста, но это служит лишь небольшим утешением», — отмечает ESPN.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.

«Панарин наконец-то получил то, что хотел. После сезона в «Коламбусе», во время которого стало ясно, что там он больше не останется, стал известен следующий пункт назначения для талантливого крайнего форварда. В «Рейнджерс» он будет зарабатывать $ 11,6 млн на протяжении семи лет. Прошлый сезон в «Блю Джекетс» был лучшим в его карьере, но в каждом из четырёх сезонов в НХЛ он набирал минимум 77 очков. «Коламбус» сделал чудовищное предложение Панарину — контракт на 8 лет и $ 96 млн, но Артемий от него отказался», — пишет канадский портал Sportsnet.

«С тех пор как закончился сезон-2018/19, генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон проделал отличную работу. Выменял 21-летнего защитника Адама Фокса, «украл» Джейкоба Трубу, которого, впрочем, ещё нужно подписать. Выиграл в лотерею Каапо Какко, подписал и привёз из России Виталия Кравцова, Игоря Шестёркина и Егора Рыкова. И вот теперь у него есть Панарин, сделку с которым президент клуба Джон Дэвидсон уже назвал «идеальной посадкой». Будучи в «Коламбусе» Панарин часто спрашивал о Нью-Йорке и стадионе «Рейнджерс, но Артемий сделает команду лучше как на льду, так и за его пределами.

Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс» Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.

Конечно, не может обойтись без потерь. Чтобы освободить место для подписания ограниченно свободных агентов, возможно, придётся пожертвовать Крисом Крайдером. Но это можно рассматривать и как необходимую меру, потому что у Крайдера через год заканчивается контракт. Чтобы вписаться в потолок с приглашением Панарина «синерубашечники» отдали Джимми Веси в «Баффало», плюс к этому возможен выкуп контрактов Кевина Шаттенкирка или Брендана Смита. Таким образом, жертвы тоже есть, но процесс перестройки заметно ускорился. В команде много молодёжи, а одна и основных идей заключается в том, чтобы Панарин в ближайшие семь лет помог молодёжи стать основными игроками — так же, как он сам стал звездой, будучи одним из самых негабаритных хоккеистов лиги», — пишет обозреватель The Athletic Рик Карпинелло.

«Для «Коламбуса» это был один из худших дней в истории клуба. Команда потеряла двукратного обладателя «Везины», лучшего крайнего нападающего и первого центра Дюшейна. Тем не менее генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен не согласен с этим, он заявил, что у «Блю Джекетс» всё равно отличная команда. Он также заявил, что не жалеет о своих решениях, принятых в дедлайн», — добавил коллега Карпинелло по изданию Аарон Порцлайн.



«Несмотря на крупный контракт, предложенный в последнюю минуту, и возможность всю жизнь пить бесплатную водку, Артемий покинул «Коламбус». «Мундиры» были единственной командой, которая могла предложить ему договор на восемь лет, но он не дал согласия. Согласно неофициальным данным, «Айлендерс» пытался заполучить права на Панарина и вёл переговоры с «Коламбусом», чтобы сделать аналогичное предложение с контрактом на 8 лет, но согласия не было достигнуто. Если бы Панарин принял вариант «Коламбуса», то очень интересно было бы увидеть, сдержал бы своё обещание местный производитель алкоголя, обещавший Артемию бесплатную выпивку на всю оставшуюся жизнь», — задаётся вопросом журналист Cоlumbus Dispatch Брайан Хеджер.

«Хлебец едет на Бродвей. Панарин оставил деньги на столе, отвергнув предложение своей бывшей команды. Он дал понять, что всегда мечтал о большом городе и большой сцене для себя. Кажется, что урожай молодых талантов неплохо созрел — речь о Каапо Какко и Виталии Кравцове. Теперь Панарин должен показать им, что необходимо делать, чтобы стать звездой. План по ускорению перестройки состава начался именно с Панарина — хоккеиста, которого «рейнджеры» больше всего желали, и о котором у клуба было чёткое представление», — резюмировал обозреватель New York Post Бретт Циргалис.