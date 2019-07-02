Сергачёв: в Москве есть квартиры за $ 5 млн, но у меня таких денег нет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился воспоминаниями об игре в «Монреаль Канадиенс».



«В «Канадиенс» было много приколов. Мы резались в карты в самолете, и я постоянно проигрывал. Не уверен: может, они мухлевали? Но в картах мне не везло.



И вот я исполнял пари. Один раз вытаскивал багаж всех русских ребят. Потом в ластах и маске пошел в зал. Ветераны придумывали разные штуки. Или вот на тренировку с утра я должен был приехать в строгом костюме и идти в нем работать в тренажерку. Было очень некомфортно! Но когда они проигрывали мне в карты, то почему-то ничего не делали. Ветераны же. А мне только 18 лет, я обязан.



Трудно ли купить квартиру в Москве? У меня тут много знакомых и друзей, с кем я играл. Есть круг общения. Это не трудно, и я бы сам разобрался. Город классный, здесь везде можно погулять и куда-то сходить. Квартира? Если ты хочешь купить ее за $ 5 млн, то, может, и трудно. Но у меня таких средств нет. А в пределах Третьего кольца есть много хороших квартир. Вот и получается база, где ты можешь бывать летом», — цитирует игрока «Матч ТВ».