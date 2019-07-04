Светлов: чем больше в КХЛ «канадских» площадок, тем лучше для хоккея в России

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением об уменьшенных площадках в Континентальной хоккейной лиге и рассказал о селекции дальневосточного клуба.



«После прошлого сезона нас уже ничто не беспокоит. Во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «канадская» площадка. Считаем, что чем больше таких площадок будет в КХЛ, тем лучше и для «Адмирала», и для хоккея России в целом.



Что касается селекции, то надеемся, что удастся сохранить ещё нескольких игроков прошлогоднего «Адмирала». У нас они получат достойное игровое время и сделают большой шаг вперёд, тогда как в тех клубах, которые на них претендуют, могут оказаться в пятом-шестом звене. Общаемся с ребятами, пытаемся их удержать от карьерной ошибки», — цитирует специалиста Russia-Hockey.

Канадско-финская революция. В КХЛ массово уменьшают размеры площадок В Континентальной лиге теперь будет сразу три вида «коробок». Больших скоро не останется вовсе.