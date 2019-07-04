Президент «Аризоны»: обмен Кессела — самый громкий в истории клуба

Президент «Аризоны Койотс» Аарон Коэн прокомментировал обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого состав «койотов» пополнил нападающий Фил Кессел.



«Возможно, это самый большой обмен в истории «Аризоны». Мы заполучили одного из лучших игроков лиги, демонстрирующего высокий уровень на протяжении длительного времени. Мне кажется, что после обмена количество подписчиков клубной страницы в «Твиттере» резко возросло. Это громкий обмен, что очень хорошо для клуба. Думаю, болельщики «Аризоны» радостно потирают руки, поскольку видят, что руководство делает шаги в правильном направлении», — приводит слова функционера DK Pittsburgh Sports.



31-летний Кессел стал двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «пингвинов». Американец выступал за клуб из штата Пенсильвания с 2015 года. В прошлом сезоне он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 82 (27+55) очка при показателе полезности «-19».

Генменеджер «Аризоны»: не вспомню, когда у нас был игрок уровня Кессела