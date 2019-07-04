НХЛ признала эффектное падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неудачно прокатился на вейкборде во время отпуска. Падение российского форварда вызвало большой ажиотаж среди пользователей интернета и не осталось незамеченным пресс-службой НХЛ.



«Овечкин, падающий с доски, — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — гласит сообщение в «твиттере» Национальной хоккейной лиги.



Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. По итогам сезоне-2017/18 он впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне столичная команда вышла в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.



По итогам сезона-2018/19 Овечкин и ещё два россиянина попали в первую символическую сборную НХЛ. Кроме того Александр был номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».