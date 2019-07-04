«Оттава» заключила новый контракт с защитником Воланином
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» заключил новое соглашение с защитником Кристианом Воланином, информирует официальный сайт канадской команды. Канадо-американский хоккеист поставил подпись под двухсторонним соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата Воланина составит $ 900 тыс.
В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний игрок обороны принял участие в 30 матчах за основную команду «Оттавы», записав в актив 12 (4+8) баллов при показателе полезности "+3" и шести минутах штрафного времени. В среднем Воланин проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч.
Напомним, что оборонительные порядки «Оттавы» недавно пополнил россиянин Никита Зайцев, выменянный у «Торонто Мэйпл Лифс».
«Торонто» обменял защитника Никиту Зайцева в «Оттаву»
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