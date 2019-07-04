Тренер «Аризоны»: я не переваривал Малкина, он посылал меня по-русски

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет вспомнил о работе с Евгением Малкиным в «Питтсбург Пингвинз».
«Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить. Не знаю, мы очень разные. Кажется, „Питтсбург“ играл во Флориде, и до этого дня Малкин в двух матчах подряд упускал своих игроков. И вот он опять „привёз“. Майк Салливан орет мне: „Хватит! Разберись, Ток. Скажи ему, что так нельзя“. А я считаю, что ассистент не должен кричать на игроков, если главный тренер повышает голос. То есть если один говнюк, то второй должен вести себя по-другому, иначе не сработает. Джино подъехал ко мне, и я спокойно объясняю ему, что и как. И вижу, как он посылает меня по-русски и просит заткнуться. Я никогда так не срывался в своей карьере. Я ответил ему. Ответил так, что Салливану пришлось меня успокаивать», — приводит слова Токкета телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
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