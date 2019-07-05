Новичок «Вашингтона» Паник определился с игровым номером

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Рихард Паник будет выступать под 14-м номером, информирует пресс-служба столичного клуба в «Твиттере». 1 июля словацкий хоккеист подписал четырёхлетний контракт на $ 11 млн.



В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе «Аризоны Койотс». Он провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач.



Паник выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде на драфте-2009. В НХЛ провёл 410 матчей, забил 75 голов и набрал 159 очков. До «Аризоны» словак защищал цвета «Тампы», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс».



Ранее «Вашингтон» обменял в «Колорадо» нападающего Андре Бураковски, а также расстался с форвардом Бреттом Коннолли, подписавшим контракт с «Флоридой Пантерз» в статусе свободного агента.

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