Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новичок «Вашингтона» Паник определился с игровым номером

Новичок «Вашингтона» Паник определился с игровым номером
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Рихард Паник будет выступать под 14-м номером, информирует пресс-служба столичного клуба в «Твиттере». 1 июля словацкий хоккеист подписал четырёхлетний контракт на $ 11 млн.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал в составе «Аризоны Койотс». Он провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач.

Паник выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде на драфте-2009. В НХЛ провёл 410 матчей, забил 75 голов и набрал 159 очков. До «Аризоны» словак защищал цвета «Тампы», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее «Вашингтон» обменял в «Колорадо» нападающего Андре Бураковски, а также расстался с форвардом Бреттом Коннолли, подписавшим контракт с «Флоридой Пантерз» в статусе свободного агента.

Обладатель двух Кубков Стэнли Орпик завершил карьеру
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент