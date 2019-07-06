Гендиректор «Питтсбурга»: Салливан доказал, что является лидером команды

Генеральный директор «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морхаус прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Майком Салливаном.



«Майк доказал, что является великолепным лидером команды. Наша вера в него как в тренера продолжила расти и после двух подряд Кубков Стэнли. Майк обладает чемпионским характером и очень подходит команде, клубу и городу Питтсбург», — приводит слова Морхауса официальный сайт НХЛ.



Под руководством Салливана клуб из штата Пенсильвания дважды кряду побеждал в розыгрыше Кубка Стэнли (2016, 2017). Специалист стал первым наставником, кому удалось выиграть два титула подряд, со времён Скотти Боумэна, побеждавшего с «Детройт Ред Уингз» в 1996 и 1997 годах.

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